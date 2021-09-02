بالفيديو.. بونجاح يهدي هدفه لابنه شاهين على طريقة بيبيتو البرازيلي

تمكن اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الوطني في الدقيقة الـ39 عن طريق ركلة جزاء في مرمى منتخب جيبوتي، في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأهدى بغداد بونجاح هدفه في مرمى جيبوتي لطفله الجديد “شاهين” على طريقة اللاعب البرازيلي خوسي روبيرتو في مونديال 1994 مع المنتخب البرازيلي.