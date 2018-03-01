بالفيديو.. بونجاح يواصل الإبهار بثنائية عالمية في داربي الدوحة “المجنون”

واصل النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” تألقه اللافت عندما سجل أمسية اليوم الخميس ثنائية مع فريقه “السد” ضد المُضيف “الدحيل”.

في داربي “مجنون” إنتهى بفوز أشبال المُدرب الجزائري “جمال بلماضي” برباعية لثلاثة أهداف لحساب الجولة 19 من دوري نجوم قطر.

وكان حمرون قد سجل هدف التقدم للسد في الدقيقة 11 في حين قلب “الدحيل” النتيجة بثنائية في الدقيقتين 37 و40.

وظهر بونجاح في الدقيقتين 71 و81 ليُسجل ثنائية جعلت الزعيم يتقدم بثلاثية لهدفين لكن المساكني ويوسف العربي منح الفوز للدحيل.

بفضل هدفين في الدقيقتين 88 و94 جعلوا المُدرب بلماضي يُعبر عن فرحته بطريقة هيستيرية بعد إقتراب فريقه من تحقيق اللقب.