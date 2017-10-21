بالفيديو.. بونجاح يواصل التألق في قطر

الرياضة
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بالفيديو.. بونجاح يواصل التألق في قطر
بقلم إسماعيل عشاش

واصل الدولي الجزائري، بغداد بونجاح عروضه القوية مع “السد” وقاده للفوز بداربي الدوحة على حساب “العربي” بثلاثية لواحد، أمس الجمعة.

وتمكن إبن وهران من هز الشباك مُستغلا هفوة من حارس المُنافس، إضافة لتقديمه تمريرة حاسمة رائعة لزميله علي أسد.

يُذكر أن اللاعب السابق للنجم الساحلي التونسي، يوقّع على بداية موسم رائعة، بتسجيله لخمسة أهداف كاملة خلال ثلاث مُباريات فقط.

ويُعتبر المُهاجم البالغ من العمر 25 عاما،  من أبرز الأسماء المُرشحة لتدعيم المنتخب الوطني بداية من خرجته القادمة أمام نيجيريا.

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