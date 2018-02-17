بالفيديو.. بونجاح يواصل التألق ويحتفل بفوز الحمراوة على بلعباس

واصل الدولي الجزائري بغداد بونجاح مُهاجم “السد” القطري تألقه عندما سجل هدفه الرابع في ثالث لقاء بعد عودته من الإصابة.

وسجل بغداد الهدف الرابع اليوم ضد “العربي” في داربي دوري نجوم قطر الذي إنتهى بفوز فريقه بخماسية لهدف لحساب الجولة 17.

وشارك بونجاح أساسيا لأول مرة بعد إكتفائه بالظهور كبديل في المُباراتين الماضيتين لكنه غادر في الدقيقة 67.

وإحتفل إبن مدينة وهران بعد لقاء فريقه “السد” بفوز فريق القلب “الحمراوة” بخماسية لهدفين على إتحاد بلعباس وإنفراده بالمركز الثاني.

عندما نشر منذ قليل صورة قديمة له رفقة مناصري مولودية وهران بالدوحة القطرية.

وذلك على “ستوري” صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” مُرفقا إياها بعبارة “تحيا مولودية وهران”.