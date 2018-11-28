بالفيديو.. بونجاح يواصل التألق ويصل لهدفه ال22

واصل النجم الدولي الجزائري لفريق السد القطري بغداد بونجاح تألقه أمسية اليوم الأربعاء بتسجيله هدف جديد في دوري نجوم قطر.

وذلك بمناسبة المواجهة التي تجمع فريقه حاليا مع المُضيف الخور في لقاء متأخر من الجولة ال5.

وجاء هدف بونجاح في الدقيقة ال16 فيما تُشير نتيجة الشوط الأول لتفوق السد بهدف دون رد.

وبهذا وصل إبن مدينة وهران لهدفه ال22 هذا الموسم في دوري نجوم قطر وال51 في سنة 2018 في كل المنافسات.