بالفيديو.. بونجاح يوجه أول رسالة للجماهير الجزائرية بعد استرجاعه للذاكرة

ظهر الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، لأول مرة بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها أمام مصر، أمس الثلاثاء في كأس العرب.

وطمأن بونجاح الجزائريين، على وضعه الصحي في تصريحات للقناة الرسمية للفاف قائلا :”لقد أجريت الفحوصات اللازمة، وكل شيء جيد”.

وأضاف :”أنتظر الضوء الأخضر، من الطاقم الطبي لإستئناف التدريبات مع المجموعة، وسأعمل على المُشاركة في المباراة أمام المغرب”.

وختم :”ما حدث لي أمر طبيعي في كرة القدم، والحارس لم يتعمد إصابتي، لأن خروجه كان من أجل الدفاع عن مرماه”.

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