عاجل

بالفيديو.. بونجاح يوقع “الدوبلي” ضد الدحيل

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. بونجاح يوقع “الدوبلي” ضد الدحيل صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بصم النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” على الدوبلي أمسية اليوم الثلاثاء في مباراة فريقه السد ضد الدحيل.

إبن ولاية وهران عدل النتيجة في الدقيقة ال14 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة ال50.

لاعب الخضر تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة ال63.

وبهذه الثنائية وصل بونجاح لهدفه ال14 في 12 جولة من دوري نجوم قطر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=947124

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com