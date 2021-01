بالفيديو.. بونجاح يوقع “الدوبلي” ضد الدحيل

إبن ولاية وهران عدل النتيجة في الدقيقة ال14 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة ال50.

لاعب الخضر تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة ال63.

وبهذه الثنائية وصل بونجاح لهدفه ال14 في 12 جولة من دوري نجوم قطر.

🇩🇿⚽️ ISWI BAGHDAD BOUNEDJAH ! His league leading 14th goal of the season and his second of the game to make it 2-1 ! #TeamDZ pic.twitter.com/2aFxoLJJQO

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) January 12, 2021