بالفيديو.. بونجاح يوقع “الدوبلي” ضد الدحيل

بصم النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” على الدوبلي أمسية اليوم الثلاثاء في مباراة فريقه السد ضد الدحيل.

إبن ولاية وهران عدل النتيجة في الدقيقة ال14 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة ال50.

لاعب الخضر تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة ال63.

وبهذه الثنائية وصل بونجاح لهدفه ال14 في 12 جولة من دوري نجوم قطر.