بالفيديو.. بونجاح يوقع هدفا جديدا في مواجهة الغرافة

أضاف الدولي الجزائري بغداد بونجاح، هدفا جديدا إلى رصيده اليوم الأحد، في المواجهة التي جمعت فريقه السد، بنادي الغرافة.

ودخل بونجاح، كعادته أساسيا ضمن تشكيلة ناديه السد، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الخامسة من الدوري القطري.

ولم ينتظر مهاجم الخضر كثيرا، للبروز بقوة في هذه المواجهة، اين استغل أول فرصة اتيجت له في الدقيقة السابعة من عمر المباراة لافتتاح باب التسجيل لصالح السد.

وبهذا رفع بغداد بونجاح، رصيده في هذا الموسم إلى خمسة أهداف رفقة ناديه السد، بالإضافة إلى ثلاثة تمريرات حاسمة.

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