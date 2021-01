بالفيديو.. “بونجاح” يُبهر بدوبلي جديد مع السد

إبن ولاية وهران سجل الهدفين بمناسبة مواجهة الزعيم ضد الضيف الخور لحساب الجولة ال15.

مهاجم الخضر سجل الهدف الأول في الدقيقة ال7 قبل أن يُضيف الثاني في الدقيقة ال33.

وبهذه الثنائية وصل بونجاح لهدفه ال17 هذا الموسم متصدرا ترتيب الهدافين.

🇩🇿⚽️ Goaaaal Baghdad Bounedjah, his 2nd goal of the game and his 17th of the season 🔥🔥 @DZfoot @DZfoot_EN #TeamDZ pic.twitter.com/M4C4wAj4BJ

