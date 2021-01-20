بالفيديو.. “بونجاح” يُبهر بدوبلي جديد مع السد

أبهر النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح الجميع مجددا بدوبلي مع فريقه السد في دوري نجوم قطر أمسية اليوم الأربعاء.

إبن ولاية وهران سجل الهدفين بمناسبة مواجهة الزعيم ضد الضيف الخور لحساب الجولة ال15.

مهاجم الخضر سجل الهدف الأول في الدقيقة ال7 قبل أن يُضيف الثاني في الدقيقة ال33.

وبهذه الثنائية وصل بونجاح لهدفه ال17 هذا الموسم متصدرا ترتيب الهدافين.