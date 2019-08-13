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بالفيديو.. “بونجاح” يُساهم في تقدم “السد” ضد “الدحيل”

الرياضة
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بالفيديو.. “بونجاح” يُساهم في تقدم “السد” ضد “الدحيل” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

ساهم النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” في تقدم فريقه السد ضد الدحيل في المباراة الجارية حاليا.

ودخل إبن “وهران” أساسيا قبل أن يمنح تمريرة على طبق لزميله “أكرم عفيف” في الدقيقة ال20 سجل منها الآخير الهدف الأول للسد.

هذا وأضاف “عبد الكريم حسن” الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة ال34.

وللتذكير فإن المواجهة الجارية بملعب “جاسم بن حمد” بالعاصمة القطرية الدوحة تدخل في إطار عودة الدور الثمن النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أسيا.


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