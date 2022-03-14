بالفيديو.. بونجاح يُسجل أمام الدحيل ويفشل في بلوغ نهائي كأس أمير قطر
بقلم عبد النور حواز
تعرض النجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، أمسية اليوم الإثنين للإقصاء من منافسة كأس أمير قطر على يد الدحيل.
مواجهة الدور نصف النهائي انتهت بفوز الدحيل أمام السد بثلاثية لهدفين.
النجم الدولي الجزائري سجل الهدف الثاني للسد في الدقيقة 90 لكنه لم يكن كافيا.
وسيضرب الدحيل موعدا في النهائي للغرافة من أجل التتويج بكأس أمير قطر.
هدف | #السد يقلص الفارق 2-3 #الدحيل عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 90 .. نصف نهائي بطولة #كأس_الأمير50 pic.twitter.com/kiblofXjLk
— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 14, 2022
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