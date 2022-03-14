إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. بونجاح يُسجل أمام الدحيل ويفشل في بلوغ نهائي كأس أمير قطر

بقلم عبد النور حواز
بالفيديو.. بونجاح يُسجل أمام الدحيل ويفشل في بلوغ نهائي كأس أمير قطر
بونجاح
  • 414
  • 0

تعرض النجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، أمسية اليوم الإثنين للإقصاء من منافسة كأس أمير قطر على يد الدحيل.

مواجهة الدور نصف النهائي انتهت بفوز الدحيل أمام السد بثلاثية لهدفين.

النجم الدولي الجزائري سجل الهدف الثاني للسد في الدقيقة 90 لكنه لم يكن كافيا.

وسيضرب الدحيل موعدا في النهائي للغرافة من أجل التتويج بكأس أمير قطر.

رابط دائم : https://nhar.tv/Ohmjc
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر