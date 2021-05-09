بالفيديو.. بونجاح يُسجل بروعة ويقود السد لنهائي كأس الأمير

الرياضة
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بالفيديو.. بونجاح يُسجل بروعة ويقود السد لنهائي كأس الأمير صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

سجل النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح سهرة اليوم الأحد ليقود فريقه السد لنهائي مُنافسة كأس أمير دولة قطر.

السد فاز على ضيفه العربي بنتيجة ثلاثية دون رد في الدور نصف النهائي بملعب جاسم  بن حمد.

مُهاجم الخضر الذي شارك أساسيا مثلما جرت عليه العادة سجل الهدف الثاني للسد في الدقيقة ال56 بعد تمريرة من حسن الهيدوس.

المواجهة عرفت أيضا مُشاركة الجزائري أيوب عزي قلب دفاع العربي طيلة أطوارها.


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