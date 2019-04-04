بالفيديو.. “بونجاح” يُسجل ثلاثية عالمية ويُتوج السد رسميا باللقب

تُوج أمسية اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” رفقة فريقه السد بلقب دوري نجوم قطر بصفة رسمية.

وذلك بعد الفوز على الضيف “الأهلي” بسبعة أهداف لهدفين في الجولة ال21 قبل جولة واحدة فقط عن النهاية.

وبصم “بونجاح” على ثلاثية كاملة في الدقائق ال6 من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه وال45+1 وال81.

وبعد هذا الفوز وصل السد للنقطة ال54 في الصدارة بفارق 7 نقاط عن الملاحق الدحيل مُحققا بذلك اللقب للمرة ال14 في تاريخه.

كما وصل إبن مدينة وهران لهدفه ال39 هذا الموسم في دوري نجوم قطر في صدارة الهدافين.