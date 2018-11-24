بالفيديو.. بونجاح يُسجل ثنائية ويحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة !!

الرياضة
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بالفيديو.. بونجاح يُسجل ثنائية ويحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة !! بونجاح
بقلم عبد النور حواز

بصم أمسية اليوم السبت النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح على ثنائية جديدة مع فريقه السد القطري في مواجهة العربي.

ومنح مهاجم الخضر المتألق التفوق لفريقه في الدقيقة ال7 بطريقة غاية في الروعة مُحتفلا بعيد ميلاده ال27 الذي يُصادف ال24 نوفمبر بطريقته الخاصة.

قبل أن يعود ويُضيف الهدف الثاني لفريقه وله في الدقيقة ال47 من ركلة جزاء.

وتُشير نتيجة الشوط الأول من اللقاء الذي يدخل في إطار الجولة ال13 من دوري نجوم قطر لتفوق السد بهدفين دون رد.


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