بالفيديو.. بونجاح يُسجل دوبلي ويُقدم تمريرة حاسمة ضد الغرافة

السد واجه مُضيفه الغرافة لحساب الدور ربع النهائي لمُنافسة كأس الأمير وتغلب عليه بخماسية دون رد ليتأهل لنصف النهائي.

بونجاح قدم تمريرة حاسمة رائعة في الهدف الأول لزميله نام تاي هي في الدقيقة ال25 قبل أن يُسجل دوبلي في الدقيقتين ال26 وال72.

من جانب الغرافة شارك سفيان هني وعدلان قديورة في التشكيلة الأساسية.. الأول غادر في الدقيقة ال79 والثاني تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة ال63.

بونجاح وصل بثنائية اليوم لهدفه ال17 منذ بداية سنة 2021 حيث يُعتبر أفضل هداف خلال السنة الجديدة في العالم.

🇩🇿 Baghdad Bounedjah (Al Sadd) vs Al Gharafa:

2️⃣ Goals ⚽️

1️⃣ Assist 🎯

The Wahrani legend is in incredible form in 2021 with 17 goals already scored #TeamDZ pic.twitter.com/dCX0UYYQQX

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) March 3, 2021