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الرياضة

بالفيديو.. بونجاح يُسجل هدفا رائعا مع السد

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. بونجاح يُسجل هدفا رائعا مع السد
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وقع أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، هدفا رائعا مع فريقه السد.

وذلك بمناسبة مواجهة الوكرة في الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس أوريدو القطرية.

وسجل ابن ولاية وهران الهدف الأول للزعيم في الدقيقة الـ60 بتسديدة أرضية قوية.

ويكون بونجاح بهذا الهدف الجميل قد رد على ابعاده من المنتخب الوطني الجزائري في التربص الحالي.

رابط دائم : https://nhar.tv/VWmdI
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