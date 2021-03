إبن ولاية وهران تقدم للزعيم على حساب مُضيفه أم صلال في الدقيقة ال34 من اللقاء التي تشير نتيجته الحالية لتفوق السد بهدف دون رد.

وبهدفه هذا وصل مُهاجم الخضر لهدفه 20 هذا الموسم في دوري نجوم قطر في 18 جولة.

🇩🇿⚽️ Goaaaal Baghdad Bounedjah ! His 20th goal of the season 🔥 #TeamDZ pic.twitter.com/rs0w0sZPNa

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) March 7, 2021