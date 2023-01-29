بالفيديو.. بونجاح يُسجل ويقود السد لتحقيق الفوز
بقلم حواز عبد النور
قاد النجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، أمسية اليوم الأحد فريقه السد لتحقيق الفوز في دوري نجوم قطر.
وذلك أمام الضيف المرخية بنتيجة هدف دون رد ليواصل حامل اللقب سلسلة انتصاراته.
وسجل ابن ولاية وهران الهدف الوحيد للسد في الدقيقة الـ12 لينتهي اللقاء بهدف دون رد.
وكان مُهاجم الخضر قد صام عن التهديف في اللقاء الماضي كما أضاع فرصة غريبة جدا.
⚽ |#دوري_نجوم_QNB | #السد 1 – 0 #المرخية
هدف | بغداد بو نجاح يقص شريط أهداف المباراة لـ #السد عند الدقيقة 12#قنوات_الكاس #السد_المرخية pic.twitter.com/LjKBVOmMFf
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 29, 2023
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