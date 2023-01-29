بالفيديو.. بونجاح يُسجل ويقود السد لتحقيق الفوز

قاد النجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، أمسية اليوم الأحد فريقه السد لتحقيق الفوز في دوري نجوم قطر.

وذلك أمام الضيف المرخية بنتيجة هدف دون رد ليواصل حامل اللقب سلسلة انتصاراته.

وسجل ابن ولاية وهران الهدف الوحيد للسد في الدقيقة الـ12 لينتهي اللقاء بهدف دون رد.

وكان مُهاجم الخضر قد صام عن التهديف في اللقاء الماضي كما أضاع فرصة غريبة جدا.