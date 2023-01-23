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الرياضة

بالفيديو.. بونجاح يُضيع فرصة غريبة أمام شباك شاغرة في الدوري القطري

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. بونجاح يُضيع فرصة غريبة أمام شباك شاغرة في الدوري القطري
صورة مركبة
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صنع النجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، الحدث أمسية اليوم الإثنين في دوري نجوم قطر.

حيث ضيع مُهاجم فريق السد فرصة غريبة أمام شباك شاغرة في مواجهة العربي.

وجاءت الفرصة الضائعة لبونجاح في الدقيقة الـ16 من اللقاء الجاري حاليا لحساب الجولة الـ10.

وبعد تضييع ابن ولاية وهران فرصة منح فريقه التقدم انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

رابط دائم : https://nhar.tv/DRwxK
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