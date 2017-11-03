بالفيديو.. بونجاح يُهدد سليماني

وقّع الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، رابع هدف له على التوالي في الدوري القطري والسابع له منذ بداية الموسم الجاري.

وقاد المُهاجم المتألق ناديه السد للفوز على حساب الأهلي بهدفين مُقابل واحد، متمكنا وكالعادة من هزّ الشباك بتسديدة مُحكمة.

ونظرا للعروض المميزة التي يُقدمها إبن وهران، يُمكن القول بأنه سيُنافس وبقوة لخطف مكانة إسلام سليماني الأساسية مع المنتخب الوطني.

وسيكون لاعب النجم الساحلي السابق، مُرشحا للحصول على ثقة، رابح ماجر، خلال المواجهتين القادمتين أمام كل من نيجيريا وإفريقيا الوسطى.

الفيديو :