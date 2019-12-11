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بالفيديو.. “بونجاح” يُوقع هدفا رائعا ويدخل تاريخ “الموندياليتو”

الرياضة
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بالفيديو.. “بونجاح” يُوقع هدفا رائعا ويدخل تاريخ “الموندياليتو” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بصم منذ قليل النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” على هدفا رائعا رفقة فريقه “السد” القطري في مواجهة ”هنيجين سبورت” بطل كاليدونيا الجديدة.

المواجهة الافتتاحية لمنافسة كأس العالم للأندية الجارية بالعاصمة القطرية “الدوحة” تُشير نتيجتها الحالية لتقدم السد بهدف دون رد.

هدف السد وقعه ابن وهران بطريقة رائعة في الدقيقة 26 ليكون بذلك أول لاعب يُسجل في النسخة الحالية للموندياليتو.

وبهدفه اليوم أصبح بونجاح رابع جزائري يُسجل في كأس العالم للأندية بعد موسى صايب مع النصر السعودي، زياية مع وفاق سطيف وبلايلي مع الترجي الرياضي التونسي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=740091

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