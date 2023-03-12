بالفيديو.. بونو يتعرّض لإصابة خطيرة في لقاء إشبيلية وألميريا

تلقى الدولي المغربي ياسين بونو إلى إصابة خطيرة في مباراة فريقه إشبيلية في لقاء فريقه أمام ألميريا التي جرت بملعب “رامون سانشيز”.

و تلقى بونو إصابة قوية جدا في الدقيقة 37 من عمر المباراة أين خرج على إثرها من المستطيل الأخضر على متن “نقالة” وسط دهشة الجمهور.

وترك بونو رفقائه الذين حققوا فوزا مهما في الجولة 25 من البطولة الإسبانية بثنائية مقابل واحد من إمضاء ك من لاميلا وكامبوس.

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