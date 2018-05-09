بالفيديو.. بيتزي:”أعرف ماجر كلاعب سابق وليس كمدرب”

الرياضة
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بالفيديو.. بيتزي:”أعرف ماجر كلاعب سابق وليس كمدرب” بيتزي
بقلم عبد النور حواز

أكد المدرب الأرجنتيني للمنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي أن لا فرق لديه بين مواجهة المنتخب الوطني الجزائري الأول أو المحلي.

وقال بيتزي في الندوة الصحفية بعد ودية اليوم:”بالنسبة لي لا يوجد منتخب أول ومنتخب ثاني وأنا أحترم جميع المنتخبات”.

“اليوم واجهنا المنتخب الجزائري وإستطعنا التفوق عليه في الشوط الأول وكذا في الشوط الثاني”.

“لاعبي المنتخب الجزائري اليوم كانوا ممتازين وتفوقوا علينا تكتيكيا في الشوط الأول من اللقاء قبل أن يمنحنا الهدف الأول التفوق”.

“أعرف مدرب المنتخب الجزائري رابح ماجر كلاعب سابق وليس كمدرب”

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