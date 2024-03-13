بالفيديو.. بيتكوفيتش ضيف افتتاح دورة الصحافة الوطنية

حل الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش سهرة، اليوم الأربعاء، ضيف افتتاح دورة الصحافة الوطنية الرياضية لكرة القدم داخل القاعة.

وتواجد مدرب المنتخب الوطني بالقاعة البيضاوية أين أعطى إشارة إنطلاق دورة الصحافة والمباراة الإستعراضية بين نجوم الكرة الجزائرية والمشاهير.

ويبدو أن الناخب الوطني الجديد يريد أخذ نظرة شاملة حول الكرة الجزائرية عامة، والدورات الودية حتى التي تتعلق بالصحافة الجزائرية لتوطيد العلاقة بشكل جيد.