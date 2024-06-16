بالفيديو.. بيتكوفيتش ونجوم الخضر يهنؤون الشعب الجزائري

هنّأ الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، رفقة نجوم الخضر، الشعب الجزائري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشرت “الفاف” عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” اليوم الأحد، فيديو، تقدم من خلاله مدرب الخضر، ورفقاء القائد ياسين براهيمي، بأحر التهاني للشعب الجزائري.

ومن المرجح أن يكون قد تم تسجيل “الفيديو” بمناسبة التربص الأخير، للمنتخب الوطني. الذي تخللته مباراتين في تصفيات مونديال 2026، انهزم في الأولى ببراقي، أمام غينيا، وفاز بالثانية أمام أوغندا، بملعب الأخير.