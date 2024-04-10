بالفيديو.. بيتكوفيتش ونجوم الخضر يهنؤون الشعب الجزائري

هنّأ الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، رفقة عدد من لاعبي الخضر، الشعب الجزائري، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو. يقدم من خلاله رفقاء القائد ياسين براهيمي والناخب بيتكوفيتش التهاني للشعب الجزائري.

وهو الفيديو الذي تم تصويره في تربص الخضر مارس الماضي، خلال شهر رمضان، بمناسبة دوري “الفيفا” التي احتضنتها الجزائر، بمشاركة منتخبات جنوب إفريقيا وآندورا وبوليفيا.