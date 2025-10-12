بالفيديو.. بيتكوفيتش يبرمج مباراة تطبيقية لاختيار التشكيلة الأساسية في مواجهة أوغندا

يواصل المنتخب الوطني استعداداته الجدية تحسباً لمواجهة منتخب أوغندا، المقررة يوم الثلاثاء المقبل بملعب حسين آيت أحمد في تيزي وزو، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على فيسبوك. مقطع فيديو يظهر أجواء الحصة التدريبية التي أجراها رفقاء القائد رياض محرز أمس السبت.

وبرمج الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، مباراة تطبيقية بين لاعبيه، لاختيار العناصر الأكثر جاهزية للمواجهة المقبلة أمام أوغتدا.

وعرفت المباراة التطبيقية تألق اللاعبين نبيل بن طالب، فارس شايبي ورامي بن سبعيني. وهو الثلاثي الذي أكد جاهزيته للمباراة الاحتفالية بالتأهل إلى المونديال.

وشهدت الحصة أجواء إيجابية وروحاً عالية داخل المجموعة، خاصة بعد ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم، إذ يسعى رفقاء الحارس قندوز إلى إنهاء التصفيات بأفضل طريقة أمام الجماهير الجزائرية.