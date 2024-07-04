بالفيديو.. بيتكوفيتش يحل بالجزائر لمتابعة نهائي كأس الجزائر

حل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الخميس، بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة لمتابعة نهائي كأس الجزائر الذي سيجري غدا الجمعة.

وتواجد فلاديمير بيتكوفيتش، قبل ساعات فقط، بالجزائر العاصمة، أين تنقل الى الفندق الذي خصص له، لركونه للراحة، قبل التنقل غدا صوب ملعب 5 جويلية الأولمبي لمتابعة الموقعة الكروية المثيرة التي ستجمع بين الغريمين، شباب بلوزداد و مولودية الجزائر في النهائي.

كما ستكون الفرصة مواتية للناخب الوطني، لمعاينة لاعبي السياربي و المولودية قصد دعوة الأفضل منهم للتربص القادم، و متابعة بالخصوص مدافع شباب بلوزداد شعيب كداد، الذي سبق له دعوته. و نجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي الذي لا يزال يملك فرص العودة إلى الكتيبة الوطنية.

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