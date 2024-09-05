بالفيديو .. بيتكوفيتش يدافع بشدة عن عطال ويُسكت المنتقدين !

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن المدافع يوسف عطال يسنحق الاستدعاء. بعد الانتقادات الكبيرة التي لاحقته، بالنظر لوجوده دون فريق.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: “عطال يستحق أن نستدعيه، إنه لاعب يملك إمكانيات كبيرة جدا، وقدم ما عليه خلال مباراة اليوم”.

وأضاف الناخب الوطني: “أردت تقديم الدعم المعنوي له وأنا مسؤول عن ذلك”.

كما قدم بيتكوفيتش رسالة واضحة بشأن دعمه الكبير للاعب السابق لنادي نيس الفرنسي الذي أخرجه من الباب الضيق بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

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