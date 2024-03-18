بالفيديو.. بيتكوفيتش يعلن إنطلاق تربص الخضر بحضور ادم زرقان

اجرى لاعبو الخضر، أول حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى، اليوم الاثنين وسط أجواء رائعة.

وتدرب لاعبو المنتخب الوطني لأول مرة بقيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيش، كما تدرب الحراس بتركيز كبير تحت قيادة المدرب الجديد نصر الدين بيرارمة.

وعرفت الحصة التدريبية الأولى، تواجد الثنائي بن رحمة وأمين غويري إلى جانب العائد إلى بيت الخضر جوان حجام.

كما شهدت الحصة التدريبية تواجد الاعب ادم زرقان مورقة احتياطية لتعويض أحد المصابين في التربص وهو الذي لم يتواجد في القائمة الرئيسية للناخب الوطني.