بالفيديو.. بيراف:”راسلت “لهبيري” لفتح تحقيق حول ظاهرة تعاطي المنشطات”

راسل رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري في مناسبتين من أجل فتح تحقيق في ظاهرة تعاطي الرياضيين للمنشطات.

وقال بيراف خلال نزوله ضيفا على برنامج “داخل ال18″ في تلفزيون النهار:”الشيئ الذي يُخيفني هو ظاهرة تعاطي المنشطات وأصبح الرياضيين يتعاطون المنشطات لتحقيق نتائج على المستوى المحلي ولكنهم لا يستطيعون تحقيق ذات النتائج على المستوى القاري والدولي”.

“راسلت المدير العام للأمن الوطني في مناسبتين من أجل فتح تحقيق حول ظاهرة تناول المنشطات لدى الرياضيين الجزائريين”.