بالفيديو.. بيراف:”هذه هي حقيقة هروب لاعبة منتخب كرة الطائرة بإسبانيا”

الرياضة
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بالفيديو.. بيراف:”هذه هي حقيقة هروب لاعبة منتخب كرة الطائرة بإسبانيا” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف حقيقة هروب لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطائرة صبرينة تامالوت بمدينة تاراغونا الإسبانية.

وقال بيراف خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الخميس على تلفزيون النهار:”حسب معلوماتي اللاعبة غادرت بترخيص من مُدربها وهو من منحها جواز السفر”.

“شقيقتها هي من أتت لأخذها من مكان إقامة البعثة الوطنية بتاراغونا ووالدها على علم بذلك لكن رئيسة الوفد هي من يجب أن تكون مسؤولة عن ذلك”.

وأضاف:”هناك من أخبرنا بأن تامالوت ذهبت لإجراء إختبارات مع أحد الفرق الإسبانية لكن سنفتح تحقيق في القضية”.


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