بالفيديو.. بيراف: “هناك سوء تفاهم في قضية “أديداس””

الرياضة
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بالفيديو.. بيراف: “هناك سوء تفاهم في قضية “أديداس””
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، أن هناك سوء تفاهم في قضية الشركة العالمية “أديداس”، وأن المفاوضات لازالت جارية.

وصرح مصطفى بيراف، في هذا الخصوص، لتلفزيون النهار: “فيما يخص قضية “أديداس”، أن جد متفاجئ، لأننا حاليا في مفاوضات”.

وأضاف: “نتفاوض حاليا مع ثلاث علامات (أديداس، بيك، وجوما)، ولحد الآن ليس هناك أي شيء رسمي، ولم نتلقَ حتى العينات”.

وتابع بيراف: “أظن أن هناك سوء تفاهم، لأن اللجنة الأولمبية، من المستحيل أن توافق على المشاركة في الألعاب الأولمبية، بألبسة لا تتوافق والمعايير الدولية”.


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