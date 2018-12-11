بالفيديو..بيراف يرد على قرار المغرب لتنظيم مونديال 2030 رفقة إسبانيا !

الرياضة
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بالفيديو..بيراف يرد على قرار المغرب لتنظيم مونديال 2030 رفقة إسبانيا !
بقلم يونس رزيق

تحدث رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف عن مطالبة المغرب لإحتضان نهائيات كأس العالم 2030 بالإشتراك مع إسبانيا.

وتحدث مصطفى بيراف عن تنظيم نهائيات كاس العالم 2030 ومدى جاهزية الجزائر في تصريح للنهار قائلا:

“أنا أشاطر في الرأي المسؤولين الجزائريين، لأن هذه التلاعبات و”السينما”..حنا مانروحوش باش يعكسونا ولا يطيحولنا قدرنا، لأن قد الجزائر دائما مرفوع”.

وأضاف: “كل واحد حر في تصرفاته، ومن يريد تقديم ملف مع إسبانيا أو أمريكا فهذا شغله، نحن كجزائريين تدخلنا بإقتراح رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، مساندا من عندنا ومن عند الدولة، إذا رحبت المغرب بإحتضان كأس العالم مناصفة مع الجزائر مرحبا بهم، وإذا ما حبوش سنتخذ الإجراءات اللازمة وكل واحد يأخد المسؤولية”.


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