بالفيديو.. بيرين سات تصدم جمهورها بظهورها على كرسي متحرك!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو للنجمة التركية بيرين سات، ظهرت فيه على كرسي متحرك.

وظهرت الفنانة المشهورة في الوطن العربي بدور “فاطمة”، في الفيديو، وهي جالسة على كرسي متحرك في أحد المطارات. وكان يقوم أحد العاملين بدفعها وبجوارها زوجها.

وكانت بيرين سات تبتسم للمصورين أثناء ملاحقتها، وكانت تبدو بحالة صحية جيدة. واقترب أحدهم منها وسألها عن سبب جلوسها على الكرسي، وردت عليه قائلة “لويت كاحلي، أنا بخير”.

وكان لافت للانتباه أن حارسها الشخصي وزوجها المغني التركي كينان دوغلو حاول منع الصحافة من الاقتراب والتقاط الصور لها. رافضين الإجابة على أسئلتهم.

وبيرن سات واحدة من نجمات تركيا التي حققت نجاح وشهرة كبيرة في الوطن العربي من خلال أعمالها المميزة.

وتعتبر شخصية سمر في العشق الممنوع هي أشهر أعمالها، وخطفت قلوب الجميع بشخصية فاطمة في مسلسلها “فاطمة جول”.

https://www.instagram.com/p/Cup-h0ko8f0/