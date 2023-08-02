بالفيديو.. بيكيه يفقد أعصابه ويهاجم الجمهور بسبب شاكيرا!

تعرض نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق جيرارد بيكيه، لموقف محرج بسبب والدة أبنائه المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، جماهير غفيرة في إحدى الحفلات التي حضرها “بيكيه” وهي تهتف باسم “شاكيرا”.

وظهرت الصدمة على ملامح اللاعب الإسباني السابق، وفقد أعصابه حيث توجه بكلمات قاسية للجمهور قائلا: “أنا بطل العالم. وأنتم نكرة

إذهبوا وإفعلو شيئا في حياتكم”.

ولم تكن تلك الواقعة الأولى التي يتعرض فيها بيكيه للإحراج بسبب انفصاله عن شاكيرا.

فقد هتف حضور مباراة ودية بين برشلونة وريال مدريد بولاية نيفادا الأمريكية، باسم “شاكيرا” أيضا.

وأعلنت شاكيرا، في جوان 2022، انفصالها بشكل رسمي عن صديقها مدافع برشلونة السابق، بعد 11 عامًا من العلاقة التي أنجبا خلالها طفلين وهما ميلان وساشا.

وبعدها تحدثت عدة تقارير عن خيانة بيكيه لها، قبل أن تخرج وتكشف تفاصيل تلك الخيانة التي تعرضت لها.

والتقى بيكيه وشاكيرا قبل وقت قصير من نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، ثم بدأت الخطوبة وأنجبا ميلان “10 سنوات” وساشا “7 سنوات”.