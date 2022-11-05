إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. بيكي يودّع برشلونة بـ “الدموع” في اخر ظهور له

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بيكي يودّع برشلونة بـ “الدموع” في اخر ظهور له
بيكي
  • 437
  • 0

غادر مدافع برشلونة جيرارد بيكي ارضية ميدان “الكامب نو” على طريقة أساطير كرة القدم العالمية بمناسبة مواجهة الميريا اليوم.

كما توجّه جيرارد بيكي إلى زملائه في برشلونة أين ودّعهم بطريقته الخاصة، كما خرج من المستطيل الأخضر وسط تصفيقات أنصار “البلاوغرانا”.

وتعمّد مدرب برشولة تشافي هيرنانديز اخراج بيكيه في الدقيقة 83 من عمر المباراة واستبداله بزميله في الفريق، حتى تسمح له الفرصة بإلقاء التحية على الجميع قبل شدّ الرحيل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]

رابط دائم : https://nhar.tv/A3TMO
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر