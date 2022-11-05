بالفيديو.. بيكي يودّع برشلونة بـ “الدموع” في اخر ظهور له

غادر مدافع برشلونة جيرارد بيكي ارضية ميدان “الكامب نو” على طريقة أساطير كرة القدم العالمية بمناسبة مواجهة الميريا اليوم.

كما توجّه جيرارد بيكي إلى زملائه في برشلونة أين ودّعهم بطريقته الخاصة، كما خرج من المستطيل الأخضر وسط تصفيقات أنصار “البلاوغرانا”.

وتعمّد مدرب برشولة تشافي هيرنانديز اخراج بيكيه في الدقيقة 83 من عمر المباراة واستبداله بزميله في الفريق، حتى تسمح له الفرصة بإلقاء التحية على الجميع قبل شدّ الرحيل.

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