بالفيديو.. بيكي يُقرر رسميا اعتزال كرة القدم

قرر المُدافع الدولي الاسباني، جيرارد بيكي، بصفة رسمية اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالانجازات.

حيث أعلن المُدافع المحوري لفريق برشلونة الاسباني خوض آخر مباراة في مسيرته الكروية يوم السبت بملعب، الكامب نو، أمام ألميريا في الدوري الاسباني.

ونشر ابن إقليم كتالونيا اليوم الخميس فيديو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يُلخص حياته منذ نعومة أظافره.

ويُذكر أن، بيكي، توج مع إسبانيا بكأس العالم 2010، كما كان جزءا من الفريق التاريخي للبارصا الذي تُوج بالسداسية.