بالفيديو.. بيلباو يُطيح بسبارتاك موسكو بثلاثية في حضور هني

إنهزم النجم الدولي الجزائري سفيان هني رفقة فريقه الجديد سبارتاك موسكو الروسي بثلاثية لهدف سهرة اليوم ضد الضيف أتلتيك بيلباو الإسباني.

لحساب لقاء ذهاب الدور 16 عشر من منافسة كأس الدوري الأوروبي.

وشارك هني كبديل بداية من الدقيقة 75 باصما على أول لقاء رسمي له بقميص فريقه الجديد سبارتاك موسكو الروسي.

بعد أن إنتقل إليه من فريق أندرلخت البلجيكي في هذا الميركاتو الشتوي بقيمة مالية مُعتبرة.

ولم يستطع اللاعب الذي إختار حمل القميص رقم 30 تغيير النتيجة التي جعلت حظوظ فريقه ضئيلة في التأهل للدور ثمن النهائي قبل لقاء العودة.