بالفيديو.. بيلي يكشف أمنيته في عيد ميلاده الـ82

احتفل أسطورة كرة القدم العالمية، النجم البرازيلي اديسيون بيلي، أمس الأحد، بعيدي ميلاده الـ82، كما كشف عن أمنيته بهذه المناسبة.

ونشر بيليه، مقطع فيديو، بهذه المناسبة، قال فيه: “أصدقائي في البرازيل، وفي العالم بأسره، أنا سعيد ان اكون معكم، وأن يمنحني الله الصحة لأشكركم على ما حصلت عليه”.

كما أضاف: “82 عاما هبة من الله، اتمنى أن نمضي الكثير من الوقت معا، واتمنى 82 عاما أخرى جيدة”.

يدكر أن الأسطورة البرازيلية بيلي، يعد اللاعب الوحيد الذي فاز لثلاثة مرات بكأس العالم (1985، 1962، 1970)، بالإضافة للعديدة من الألقاب الأخرى.