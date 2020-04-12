بالفيديو.. بيين سبورتس:”في مثل هذا اليوم.. هدف تاريخي لبراهيمي ضد البارصا”

استذكر سهرة اليوم الأحد برنامج “ألو بيين” الهدف الرائع الذي سجله النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” ضد برشلونة عندما كان لاعبا لغرناطة.

البرنامج الذي يبث على قناة “بيين سبورتس” القطرية آشاد بطريقة تسجيل لاعب الريان القطري الحالي للهدف آنذاك خاصة وأنه منح الفريق الأندلسي الفوز.

هذا وتم الاستعانة بتصريح للنجم الجزائري الذي قال أن التسجيل في مرمى البارصا من أفضل لحظات مسيرته كما آشاد الإعلاميين الإسبان بذلك الهدف الرائع.

للإشارة فإن التقرير الذي بثه برنامج ألو بيين جاء بعنوان:”حدث في مثل هذا اليوم أيضاً.. هدف تاريخي للنجم الجزائري ياسين براهيمي في شباك برشلونة”

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