بالفيديو.. تأثر “محرز” بعد تذكره لوالده المُتوفي!

ظهر رياض محرز، متأثرا عندما إستحضر والده المُتوفي، منذ سنوات، عند رده عن أسئلة مُحبيه في صفحة “الفاف” على “الفايسبوك”.

وقال :”ربما لو بقي على قيد الحياة، لرأيت الأمور بشكل مُختلف، هذه هي الحياة، الله يرحمو، لقد علمني حُب الجزائر”.

وأضاف :”لقد كان يجلبنا كثيرا الى أرض الوطن بشكل مُنتظم، لقد منحني التربية الدينية بإمتيار، بأخذي للمسجد وتعليمي السور القرآنية”.

وختم نجم “مانشستر سيتي” :”أبي منحني تربية جيدة، لقد سعى لتعليمي الكثير من الأمور المهمة”.

حديث محرز عن والده بداية من الدقيقة الثامنة.