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بالفيديو.. تأثر “محرز” بعد تذكره لوالده المُتوفي!

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بالفيديو.. تأثر “محرز” بعد تذكره لوالده المُتوفي!
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر رياض محرز، متأثرا عندما إستحضر والده المُتوفي، منذ سنوات، عند رده عن أسئلة مُحبيه في صفحة “الفاف” على “الفايسبوك”.

وقال :”ربما لو بقي على قيد الحياة، لرأيت الأمور بشكل مُختلف، هذه هي الحياة، الله يرحمو، لقد علمني حُب الجزائر”.

وأضاف :”لقد كان يجلبنا كثيرا الى أرض الوطن بشكل مُنتظم، لقد منحني التربية الدينية بإمتيار، بأخذي للمسجد وتعليمي السور القرآنية”.

وختم نجم “مانشستر سيتي” :”أبي منحني تربية جيدة، لقد سعى لتعليمي الكثير من الأمور المهمة”.

حديث محرز عن والده بداية من الدقيقة الثامنة.


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