بالفيديو.. تأجيل انطلاق مُباراة في الدوري الفرنسي بسبب أعمال شغب عنيفة

تأجل سهرة اليوم الجمعة موعد انطلاق مواجهة فريق سانت إيتيان أمام الضيف “أنجي” بسبب أعمال شغب.

المواجهة كانت مُقررة بداية من الساعة ال20:00 بتوقيت الجزائر بملعب “جيوفروى غيشار” لحساب الجولة ال11 من الدوري الفرنسي.

تأجيل انطلاق مباراة سانت إيتيان وأنجي جاء بعدما قامت جماهير سانت إيتيان بإلقاء الألعاب النارية في ملعب المباراة.

اللاعبون غادروا أرضية الملعب وعادوا إلى غرف الملابس بسبب أعمال الشغب المُطالبة بإقالة المدرب “كلود بويال” بعد تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز الأخير.