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بالفيديو.. تأهل الأرجنتين كاد أن يُصيب مارادونا بنوبة !!

الرياضة
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بالفيديو.. تأهل الأرجنتين كاد أن يُصيب مارادونا بنوبة !! صورة مركبة
بقلم عبد النور.حواز

يبدو أن أسطورة الأرجنتين دييغو أرماندو مارادونا لم يصدق تأهل منتخب بلاده للدور الثمن النهائي من مونديال روسيا 2018 في الوقت القاتل.

حيث إنهار مارادونا الذي كان موجودا في المنصة الشرفية للملعب الذي إحتضن لقاء التانغو ضد نيجيريا مباشرة بعد صافرة الحكم النهائية.

وهو ما أجبر مرافقيه على إصطحابه للمقصورة الخلفية ومنحه بعض المياه لإسترجاع عافيته.

وتأهلت الأرجنتين بفضل هدف روخو في الدقيقة ال86.


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