بالفيديو..تاهرات هدافا رفقة الغرافة

أهدى الدولي الجزائري، مهدي تاهرات، ناديه الغرافة القطري، التقدم في لقاءه الجاري حاليا أمام نادي الأهلي، ضمن فعاليات الجولة الـ 25 من دوري نجوم قطر.

وسجل تاهرات، هدف فريقه الذي انتهى عليه الشوط الأول، في الدقيقة الـ 30 بتسديدة من داخل منطقة العلميات، اصطدمت بقدم مدافع الأهلي، قبل أن تسكن الشباك.

يذكر، هدف تاهرات في مرمى رفقاء الدولي الجزائري الآخر، سفيان هني، هو الثالث له هذا الموسم بعد هدفيه في مرمى كل من الريان والسيلية.