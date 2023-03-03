بالفيديو..تاهرات هدافا رفقة الغرافة
بقلم محمد.ل
أهدى الدولي الجزائري، مهدي تاهرات، ناديه الغرافة القطري، التقدم في لقاءه الجاري حاليا أمام نادي الأهلي، ضمن فعاليات الجولة الـ 25 من دوري نجوم قطر.
وسجل تاهرات، هدف فريقه الذي انتهى عليه الشوط الأول، في الدقيقة الـ 30 بتسديدة من داخل منطقة العلميات، اصطدمت بقدم مدافع الأهلي، قبل أن تسكن الشباك.
يذكر، هدف تاهرات في مرمى رفقاء الدولي الجزائري الآخر، سفيان هني، هو الثالث له هذا الموسم بعد هدفيه في مرمى كل من الريان والسيلية.
#دوري_نجوم_QNB |
هدف | #الغرافة يتقدم 1 – 0 على #الأهلي عن طريق مهدي تاهرات في الدقيقة 30#قنوات_الكاس pic.twitter.com/aHw52uHGoG
— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 3, 2023
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