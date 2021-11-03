بالفيديو.. تاهرات هداف رفقة الغرافة في مواجهة الريان

نجح الدولي الجزائري مهدي تاهرات، اليوم الأربعاء، في هز الشباك، خلال المباراة التي جمعت ناديه الغرافة، بالريان.

وشارك تاهرات، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الغرافة في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة التاسعة من الدوري القطري.

كما برز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ43 من عمر الشوط الاول، أين افتتح باب التسجيل لصالح فريقه بتسديدة قوية.

يذكر أن ياسين براهمي، يشارك هو الآخر أساسيا في هذه المباراة رفقة الريان، وضيع فرصة محقق للتسجيل.

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