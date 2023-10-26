بالفيديو.. تاهرات يثني على جماهير سلتيك الاسكتلندي

أثنى الدولي الجزائري مهدي تاهرات، على جماهير نادي سلتيك الاسكتلندي، نظير خرجتهم الأخيرة التي أبدوا من خلالها دعمهم لشعب فلسطين.

وقام مهدي تاهرات، بإعادة نشر مقطع فيديو لأنصار سيلتيك، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، مبرزا وقفتهم التضامنية مع فلسطين.

كما علّق الدولي الجزائري، ولاعب نادي تروا الفرنسي، على هذا الفيديو، بعباراة “احترام”، مبديا تقديره لهذه الجماهير.

وحظي هذا الفيديو، بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا كثيرا على ردة فعل جماهير النادي الاسكتلندي.