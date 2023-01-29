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الرياضة

بالفيديو.. تاهرات يهز شباك السيلية بتمريرة حاسمة من براهيمي

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. تاهرات يهز شباك السيلية بتمريرة حاسمة من براهيمي
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نجح الدولي الجزائري مهدي تاهرات في هز الشباك من جديد بألوان ناديه الغرافة، في مواجهة نادي السيلية.

وشارك تاهرات أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه الغرافة، في هذه المباراة، شأنه شان مواطنه ياسين براهيمي.

كما برز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ47، من خلال تعديله النتيجة للغرافة، بعد تمريرة حاسمة من براهيمي.

رابط دائم : https://nhar.tv/D56UI
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