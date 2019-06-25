بالفيديو.. تايدر:”يجب الفوز في المباراة القادمة”

تحدث النجم الجزائري لفريق “إمباكت مونتريال” الكندي “سفير تايدر” عن مواجهة فريقه القادمة ضد “بورتلاند” المقررة غدا في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وقال “اللاعب” المبعد من الخضر في المنطقة المختلطة اليوم الثلاثاء:”دائما اللعب الجماعي هو من يصنع الفرق عندنا رغم أننا نملك بعض الفرديات الرائعة في فريقنا”.

“يجب علينا الفوز بالمباريات والإعتماد عليها ، ويجب أن نعمل معًا ، وسوف نلعب أمام جمهورنا الذي يجلب الحماس إلى المجموعة وغداً هي مباراة يجب الفوز بها”.