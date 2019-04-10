بالفيديو.. تايدر: “حصيلتنا إيجابية في بداية هذا الموسم”

أبدى الدولي الجزائري سفير تايدر، لاعب نادي أمباكت مونتريال الكندي، رضاه عن حصيلة فريقه من النقاط، في بداية الموسم الجاري.

وصرح سفير تايدر، للموقع الرسمي لناديه أمباكت: “لأول مرة في مشواري، ألعب 6 مباريات متتالية خارج القواعد، الأمر كان شاقا”.

وأضاف: “حصيلتنا كانت إيجابية، خلال هذه المباريات الـ6 الأولى، أين تمكنا من إحراز 8 نقاط، بالإضافة للآداء الذي كان جيدا”.

وتابع: “الآن سنستعد لخوض أول مباراة لنا هذا الموسم على ملعبنا، سنستفيد من بعض الراحة قبل خوض مواجهة منافسنا المقبل”.

يذكر أن سفير تايدر، شارك في كل المباريات الـ6 التي لعبها فريقه أمباكت مونتريال لحد الآن، وسجل خلالها 3 أهداف.